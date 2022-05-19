19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA - Selahattin Erol - Güncel
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Midyat ilçesinde törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Midyat ilçesinde törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, Midyat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda da, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, halk oyunları ekibi, tekvando, karate ve kick boks takımları gösteri sundu.

Kaymakam Ahmet Solmaz ve protokol üyelerinin, çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödül vermesiyle tören sona erdi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Emniyet Müdürü Esma Zeyrek Şirin, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AK Parti İlçe Başkan Vekili Abdulvahap Arbağ ve vatandaşlar katıldı.

AA / Selahattin Erol - Güncel

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