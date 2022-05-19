19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Trabzon, Giresun, Bayburt, Rize, Ordu ve Gümüşhane'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Trabzon'daki tören, öğrenci ve sporcuların Ortahisar Millet Bahçesi'nden Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşüyle başladı. Burada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Çetiner, Atatürk'ün, cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ettiğini, gençlerin bu emanete sahip çıkıp çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getireceğini söyledi.

Şiirlerin okunduğu, başarılı sporculara ödüllerinin verildiği törende, Trabzon Spor Lisesi öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Tören, folklor gösterileriyle sona erdi.

Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar da katıldı.

Rize

Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara Yenişehir Spor Salonu'nda devam edildi.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de kutladıklarını söyledi.

Şiirlerin okunduğu törende, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Törene, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Rize Askerlik Şube Başkanı Personel Albay Yalçın Öcal, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Giresun

Giresun'da, hava muhalefeti nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni 19 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Protokol üyelerinin gençlerle kutlama pastasını kestiği törende, halk oyunlarının yanı sıra gençler tarafından çeşitli spor dallarında gösteriler sunuldu.

Törene, Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Bayburt

Bayburt'ta Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Genç Osman Stadyumu'nda devam eden kutlamada, türküler seslendirildi, halk oyunları gösterisi yapıldı. Törende, jimnastik, tekvando, boks, bilek güreşi ve judo gösterisi sunuldu, üniversite öğrencileri tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

Törene, Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ordu

Ordu'da İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, etkinlikler kapsamında Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Ünye ilçesinde devam eden kutlama töreni, hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mustafa Genç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Bazı sporcuların gösteri sunduğu törende, Ünye Gençlik Merkezi gönüllü öğrenci ve öğretmenleri konser ve şiirler dinletisi sundu.

Uluslararası müsabakalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işaret dili kursu öğretmen ve öğrencilerinin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

Törene, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'deki kutlamalar, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nden Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüş sonunda İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay ve sporcular, anıta çelenk sundu.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Atalay, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin vatanı, milleti ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olduğunu söyledi.

Törende, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında şampiyon olan sporcular, Vali Kamuran Taşbilek'e Türk bayrağı takdim etti.

Öğrencilerin şiir ve türkü okuduğu törende, halk oyunları ekipleri, jimnastik, aikido, karate ve judo sporcuları gösteri yaptı.

Etkinlik sonunda Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ile protokol üyeleri ok atışı gerçekleştirdi.