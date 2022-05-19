19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Balıkesir'in Bandırma, Manyas ve Bigadiç ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı törenleri düzenlendi.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü tarafından çelenk bırakıldı.

Elüstü'nün günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından halk oyunları ve tekvando gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

Törende, Kaymakam Engin Aksakal'a halk oyunları ekibinden bir grup Türk bayrağı takdim etti.

Manyas

Manyas'taki kutlamalar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

İlçe Stadı'nda devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Gençlik Haftası'nda düzenlenen yarışmalar ve kutlamalarda emeği geçenlere ödülleri takdim edildi.

Bigadiç

Bigadiç'te Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk İlkokulu bahçesinde kutlama etkinliği yapıldı.

Program, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.

Törene, Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ozan Başak, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.