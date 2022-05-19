19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Törenden görüntü

Uşak Valisi Turan Ergün'ün salondaki vatandaşların bayramını kutlamasından görüntü

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasından görüntü

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'in konuşması

Öğrencilerin gösterilerinden görüntü

Halk oyunları gösterileri

Çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın ödüllerini vermesinden görüntü Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Merkez Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Salona gelen Uşak Valisi Turan Ergün, tribünlerdeki vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, 19 Mayıs'ın büyük bir anlam ve öneme sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından halk oyunu ve çeşitli sporcuların gösterileri gerçekleştirildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.