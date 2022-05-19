19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı törenlerle kutlandı.

Isparta'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı törenlerle kutlandı. Etkinlikte, öğrenciler tarafından halk oyunları, jimnastik, karate gösterileri yapıldı.

Isparta'daki törende, valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Işıkkent Spor Salonu'nda devam eden etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okudu.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından halk oyunları, jimnastik, karate gösterileri yapıldı.

Programa, Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919, Isparta, Samsun, Güncel, Haberler

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