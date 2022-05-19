19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Konya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin'in, Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan etkinliklere, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Kültür Park'ta devam eden kutlama töreninde konuşan Şahin, gençlerin geleceğin mirasçıları olduğunu söyledi.

Daha sonra şiirler ve günün önemini anlatan kompozisyonlar okundu, öğrenciler gösteri yaptı.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray

Aksaray'daki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Hamza Aydoğdu, gençlerin Türk milletinin dünü, bugünü ve yarını olduğunu söyledi.

Düşmanların çokluğuna eldeki imkanların da yokluğuna bakılmadan esaret zincirini kırmak için Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'dan yola çıktığını vurgulayan Aydoğdu, "Gençlerimiz her zaman güçlüdür. Kendilerine verilen emaneti korkmadan, göğüslerini siper ederek korumasını bilir. Vatan için anadan, yardan geçenleri hiç unutmaz gençlerimiz. Bugün ve her zaman vatan için mücadele edenleri minnet ve şükranla anıyoruz." diye konuştu.

Tören öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve gösterilerin ardından sona erdi.

Karaman

Karaman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan Gençlik Yürüyüşü Molla Fenari Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında sona erdi.

Buradaki törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Ardından wushu, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Tören, şiir kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda devam etti.

Dereci, burada yaptığı konuşmada, "103 yıl önce yakılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kısa sürede, dalga dalga tüm yurda yayılmış, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurulmasına vesile olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kuran başta Mustafa Kemal Atatürk ve bütün vatan kahramanlarımızı saygı ve hürmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Programda, karate, jimnastik, güreş, tekvando ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Tören, şiir ve kompozisyon dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve eşi Selim Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.