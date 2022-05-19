19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenler düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile diğer kurum, kuruluş temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Antalya Spor Salonu'nda devam eden etkinliklerde öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı, sporcular çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.

Vali Ersin Yazıcı, buradaki konuşmasında, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Büyük Önder Atatürk'ün liderliğinde başlayan hareketin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu temin ettiğini belirten Yazıcı, "Bugün cumhuriyet ve demokrasiyle yaşıyorsak Büyük Önder'in ve silah arkadaşlarının kurtuluş mücadelesi vermesiyle mümkün oldu." dedi.

Serik ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Folklor ve jimnastik gösterileri ile devam eden tören, şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

Muğla

Muğla'daki kutlama programında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'ndan Atatürk Stadyumu'na bando ekibi eşliğinde 200 sporcunun taşıdığı 120 metrelik Türk Bayrağı ile gençlik yürüyüşü gerçekleştirdi.

Atatürk Stadı'nda devam eden programda, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Halk oyunları ile boks, jimnastik, güreş gibi spor gösterilerinin ardından yarışmalarda dereceye giren milli sporculara ödülleri verildi.

Programın sonunda Vali Tavlı ve protokol üyeleri, Sınırsızlık Meydanı'nda kurulan stantları gezerek gençlerle sohbet etti.

Öte yandan Marmaris ilçesinde Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş gemisi de körfezde gemici bayrağı çekerek bayramı kutladı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin 1500 metre 19 Mayıs Atatürk Koşusu da Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda başlayıp Atatürk Meydanı'nda son buldu.

Atatürk Meydanı'ndaki törenin ardından resmi kutlama programı, Armutalan Kültür Merkezi'nde devam etti.

Burdur

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'nın çelenk sunumuyla başlayan tören, Burdur Kapalı Spor Salonu'nda kutlama programıyla devam etti.

Burada konuşan Kemerkaya, 19 Mayıs 1919'un Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde milletin şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program, jimnastik, judo ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Isparta

Isparta'daki tören, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Işıkkent Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler tarafından halk oyunları, jimnastik ve karate gösterileri yapıldı.

Programa, Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.