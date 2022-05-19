19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Yeni tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kongre Meydanı'nda devam etti.
İstanbul Caddesi'nde Atatürk ve 19 Mayıs konulu resim sergisi açıldı. Tören alanına gelen protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı.
Törende lise öğrencileri spor, müzik ve dans gösterileri sundu.
Daha sonra çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
AA / Çınar Türkmen - Güncel