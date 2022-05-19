19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'ne kadar Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Alay Komutanı Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sporcular, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde devam eden kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Özdemir, Türk milletinin var olma mücadelesi açısından önem taşıyan 19 Mayıs 1919 tarihinin, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olduğunu söyledi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın da yer aldığı tören, öğrenciler tarafından şiirler okunması, spor ve müzik gösterileriyle tamamlandı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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