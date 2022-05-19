THK paraşüt eğitmenleri, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı - Haberler

THK paraşüt okulundaki eğitmenlerin atlayışı

Eğitmenlerin havada Türk bayrağı ve Atatürk posteri açmaları İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanında sürdüren Türk Hava Kurumu bünyesindeki paraşüt okulunda eğitmenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen, "Cessna C-208" model uçağından yaklaşık 4 bin metreden atlayış gerçekleştirdi. Gökyüzünde süzülen eğitmenler, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

AA / Güncel