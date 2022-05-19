19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı - Haberler

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de, 25 Kasım Stadyumu önünde toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Çelenk sunumuyla devam eden törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve hayatını kaybetmiş gazileri rahmetle anarak Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmesi gerektiğini aktaran Ak, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, milletimiz sizden ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine sahip çıkmanızı, kutsal değerleri yaşayarak gelecek nesillere aktarmanızı bekliyor. Milli değerlere bağlı, evrensel değerlerle barışık ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız ve benimsemeniz geleceğiniz açısından büyük önem taşımaktadır."

Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Stadı'nda devam eden törende konuşan Babuşçu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 103'üncü yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Babuşçu, Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelesinin tüm yurda yayıldığını belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türk milleti için önemli bir tarih olduğunu ifade eden Babuşçu, bütün umutların tükenmeye başladığı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milleti için "Bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir." diyerek Samsun'a çıkmasının, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin de başlangıcı olduğunu söyledi.

Babuşçu, "Türk milleti makus talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır." diye konuştu.

Halk oyunları ekibi gösterisi ile devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından sona eren törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanındaki amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, bir milletin yeniden diriliş destanının sarsılmaz bir hatırası olduğunu söyledi.

Üzgün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün azim ve kararlılıkla başlattığı şanlı tarihin dönüm noktalarından biri ve milletin yeniden varoluş mücadelesinin ilk kıvılcımı olan 19 Mayıs'ın, tarih boyunca hep yükseklerde tutulan özgürlük sevdasının bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Konuşmalardan sonra Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro konser verdi.

Konserin ardından İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü jimnastik, karate ve tekvando sporcuları gösteri yaptı.

Etkinliğe katılan öğrenciler hep birlikte "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.