19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
AA - Fikret Delal - Güncel
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Spor salonunda düzenlenen etkinlikler Programa katılanlar Halk oyunları ekibinin gösterileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor RİZE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Spor salonunda düzenlenen etkinlikler
Programa katılanlar
Halk oyunları ekibinin gösterileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
RİZE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
AA / Fikret Delal - Güncel