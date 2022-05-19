19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA - Fikret Delal - Güncel
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Spor salonunda düzenlenen etkinlikler Programa katılanlar Halk oyunları ekibinin gösterileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor RİZE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Spor salonunda düzenlenen etkinlikler

Programa katılanlar

Halk oyunları ekibinin gösterileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

RİZE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

AA / Fikret Delal - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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