19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
AA - Şahin Seçen - Güncel
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Hükümet Konağı'nda düzenlenen tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması 21 Kasım Şehir Stadyumunda düzenlenen tören İstiklal Marşı okuması Halk oyunları Koşu yarışması Wushu takımı MARDİN - 19 Mayıs...
Hükümet Konağı'nda düzenlenen tören
Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
21 Kasım Şehir Stadyumunda düzenlenen tören
İstiklal Marşı okuması
Halk oyunları
Koşu yarışması
Wushu takımı MARDİN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
AA / Şahin Seçen - Güncel