19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA - Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:

Hükümet Konağı'nda düzenlenen tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması 21 Kasım Şehir Stadyumunda düzenlenen tören İstiklal Marşı okuması Halk oyunları Koşu yarışması Wushu takımı MARDİN - 19 Mayıs...

Hükümet Konağı'nda düzenlenen tören

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

21 Kasım Şehir Stadyumunda düzenlenen tören

İstiklal Marşı okuması

Halk oyunları

Koşu yarışması

Wushu takımı MARDİN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Hükümet, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title