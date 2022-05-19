KIRKLARELİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı - Haberler

Çelenk sunulması

Tören ve gösteriler

İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu'nun konuşması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlandı

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Stadı'nda devam eden törende konuşan Babuşçu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 103'üncü yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Babuşçu, Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelesinin tüm yurda yayıldığını belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türk milleti için önemli bir tarih olduğunu ifade eden Babuşçu, bütün umutların tükenmeye başladığı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milleti için "Bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir." diyerek Samsun'a çıkmasının, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin de başlangıcı olduğunu söyledi.

Babuşçu, "Türk milleti makus talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır." diye konuştu.

Halk oyunları ekibi gösterisi ile devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından sona eren törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler katıldı.