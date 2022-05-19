19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Haberler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Türk milletinin tarih boyunca sayısız beka mücadelesi verdiğini belirtti.

İstiklal Savaşı'nın ise tarihte verilen en büyük beka mücadelesi olduğunu aktaran Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşı'mızın ebedi hatırlatıcısı ise 19 Mayıs tarihidir. Vatanımıza sahip çıkmak da gençlerimizin birinci vazifesidir. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Tekirdağ TSO Başkanı Günay'ın mesajı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19 Mayıs'ta başlayan bağımsızlık mücadelesi ile ilk adımları atılan cumhuriyetin, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, gelecekte daha huzurlu, daha gelişmiş, daha müreffeh bir ortama kavuşması için herkese ve özellikle Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düştüğünü aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki hepimizin ortak sorumluluğu olan gençlerimizin başarısı, cumhuriyetimizi yüceltecek yegane unsurdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 103 yıl önce yaktıkları bu meşale hiçbir zaman sönmeyecektir. 19 Mayıs 1919 sadece bir tarih değil, bir milletin yeniden doğuşunu, millet iradesini ve bağımsızlığını ifade etmektedir. Türk milletinin tarihinde dönüm noktası olan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a doğru attığı ilk adımla yaktığı bağımsızlık ateşinin, 103. yıldönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, bağımsızlığına düşkün Türk milletine vurulmak istenen esaret zincirlerinin parçalama kararlılığının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımının tarihidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz, yarınlarımızın umudu gençlerimizin de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum."