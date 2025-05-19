19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kocaeli'nin Gölcük, Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile ilçe sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karamürsel

Karamürsel'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çetin Yıldız tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Daha sonra Karamürsel İlçe Stadındaki kutlama programlarında Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya istiklal meşalesini yaktı.

Öğrencilerin çeşitli spor branşlarında gösteriler yapmasının ardından ilçe çapında düzenlenen yarışmalarda ödül alan öğrencilere hediyeler verildi.

Darıca

Darıca'da Şehit Cevher Dudayev Parkı'nda tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, Milli Eğitim İlçe Müdürü Murat Balay, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kotan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından etkinlikler için ilçeye davet edilen Bosna Hersek'ten gelen folklor ekibi halk oyunları gösterisi yaptı.

Program, çocuklardan oluşan koronun seslendirdiği Barış Manço şarkılarıyla sona erdi.