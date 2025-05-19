19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırklareli'nde törenle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırklareli'nde törenle kutlandı
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Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Stadyumu'ndaki tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'nin, Türk milletinin bağımsızlık azmini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet yolunda attığı en büyük adımlardan birinin olduğunu ifade eden Babuşcu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, Anadolu'nun dört bir yanında yükselen bir inançla milletimizin azmi ve kararlılığıyla yoğurulmuş ve cumhuriyetimizin temellerini oluşturmuştur. Bugün bizlere düşen görev o büyük mücadeleyi anlamak yaşatmak ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmaktır. 19 Mayıs Atatürk'ün gençlere duyduğu güvenin en somut göstergesidir."

Programda paraşütle gökyüzünde Türk Bayrağı açıldı. Program öğrenciler şiir okuması, gösterileri ile sona erdi.

Törene Vali Uğur Turan, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse Belediye Başkan Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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