19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Sakarya'nın Karapürçek, Akyazı, Kocaali ve Hendek ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'nın Karapürçek, Akyazı, Kocaali ve Hendek ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karapürçek Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Şehit Tuncay Özdemir Kültür Merkezi'nde devam etti.

Programda, kültürel ve sportif etkinliklerin ardından turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Karapürçek Kaymakamı Hatice Rüveyda Kahraman Şıktaş, Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler, gaziler ve ilçe sakinleri katıldı.

Akyazı

Akyazı ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Spor Salonu'nda devam eden programda öğrenciler gösteriler sundu.

Programa, Kaymakam Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler, gaziler ve ilçe sakinleri katıldı.

Kocaali

Kocaali'de ilçe stadında düzenlenen programa, Kaymakam Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler, gaziler ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şiirler seslendirildi, gösteriler gerçekleştirildi, yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Hendek

Hendek Spor Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler, gaziler ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, etkinlikler düzenlendi.

Programda Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, salonun çatısından bayrakla iniş yaptı ve Atatürk posteri açtı.