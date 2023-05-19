19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Adıyaman'ın Kahta, Besni, Çelikhan ve Gölbaşı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta, Besni, Çelikhan ve Gölbaşı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik Lideri Mustafa Bozan yaptı. Tören daha sonra çadır kentte yapılan etkinliklerle devam ediyor.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesindeki törenler Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yaşar Yenigün'ün Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapmasıyla başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşu yapıldı.

Programda konuşan Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un önemine değinerek, "Milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgal devletlerine karşı bağımsızlık ateşini yaktığı zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımıdır. 19 Mayıs, hem milli mücadelemizin silinmez bir hatırası hem de yüzünü geleceğe dönmüş nesillerin en büyük ilham kaynağıdır." dedi.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, çeşitli spor dallarında gösteriler yaptı.

Etkinliğe, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelikhan

Çelikhan İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hükümet konağı bahçesinde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Törene, Kaymakam Abdullah Arslantürk, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abubekir Zorlu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Besni

Besni ilçesinde Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Milli mücadeleyi başlatan sürecin 104'üncü yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlamına uygun şiirler okundu. Program hafta boyunca çeşitli branşlarda yapılan spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, Cumhuriyet Savcısı Ömer Seyfeli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Barış Kara, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, kurum ve daire amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.