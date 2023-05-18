Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında,19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaşmasının 104. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Milletin azim ve kararlılığı sayesinde Türk Milleti'nin esaret altında yaşayamayacağının Samsun'dan bütün dünyaya duyurulduğunu vurgulayan Büyükakın, bugün milli birlik ve beraberliği pekiştirme, gençlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini, sorumluluğunu tazeleme yolunda yeni bir heyecan duyduklarını bildirdi.

Büyükakın, bu heyecanla kılavuz gençlik modeli ile gençlere yeni ufuklar açtıklarını, onlara bilgili, düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler olmaları için yeni fırsatlar sunduklarını belirtti.

Gençlere seslenen Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs, gençlik için gelecek demektir. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçileri, bugün ve yarınların en büyük güvencesisiniz. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve kültürüne sahip çıkan toplumlar, ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Türk milletinin geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetçileri olarak, şehitlerimizin kanıyla sulanan ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmeden, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeden emin adımlarla yürüyeceksiniz."

Geleceğin bugünün gençlerinin adımlarıyla çizileceğini belirten Büyükakın, "Bu duygu ve düşüncelerle canlarını ortaya koyarak bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan aziz şehit ve gazilerimize en büyük borcumuz, bizlere bıraktıkları mirasa en güzel şekilde sahip çıkmaktır. Bu vesile ile bir kez daha başta bugünü gençlerimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanları şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.