19 Mayıs Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası Bafra'da yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "Masa Tenisi Atatürk Kupası" düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "Masa Tenisi Atatürk Kupası" düzenlendi.

Bafra Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonun, Bafra Yeni Spor Salonu'nda küçükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapıldı.

Turnuvaya küçükler ve yıldızlarda 65, gençlerde ise 55 sporcu katıldı. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere madalyaları verildi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, organizasyonda emeği geçenlere, sporculara, antrenörlere ve hakem heyetine teşekkür etti.

Madalya törenine Bafra Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak katıldı.