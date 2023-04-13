19 Mayıs Anadolu Lisesi oryantiring sporcularından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

Sivas'ta düzenlenen Oryantiring Gençler A Grup müsabakalarında dördüncü olan 19 Mayıs Anadolu Lisesi takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol'u ziyaret etti.

Sivas'ta düzenlenen Oryantiring Gençler A Grup müsabakalarında dördüncü olan 19 Mayıs Anadolu Lisesi takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol'u ziyaret etti.

Müsabakalarda dördüncü olarak Kastamonu'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 19 Mayıs Anadolu Lisesi oryantiring takımı sporcuları, 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Birol Kağıt ve beden eğitimi öğretmeni Mehmet Duran ile Demirkol'a ziyarette bulundu.

Demirkol, sporcuların derslerinde olduğu gibi sportif anlamda da başarılı sonuçlar elde ettiğini dile getirerek, "Öğrencilerimizin sportif, kültür ve sanat gibi aktivitelere yönelip başarılı olmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları açısından da önemlidir. Başarılı öğrencilerimizin sayılarının artması, öğretmenleri ve idarecileri olarak bizleri gururlandırmakta ve mutlu etmektedir." dedi.

Demirkol, sporculara Türkiye şampiyonasında başarı diledi.