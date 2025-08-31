19 İlde Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Operasyonu: 49 Tutuklama
Bakan Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' operasyonu kapsamında 49 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya: 19 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 49 şüpheli şahıs tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel