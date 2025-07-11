19 İl'de Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 38 Gözaltı

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Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı. 74 kişinin dolandırıldığı ve 36 milyon lira hareketlilik tespit edildi.

Kocaeli merkezli 19 ilde düzenlenen sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ankara ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, 74 kişinin dolandırıldığını ve zanlıların hesaplarında 36 milyon lira hareketlilik olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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