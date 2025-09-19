19 Eylül Gaziler Günü Havza'da kutlandı

Havza'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği Başkanı Harun Saat, 19 Eylül'ün vatanı için canını ortaya koyarak savaşan ve bunun neticesinde gazilik onuruna erişen kahramanların şeref olduğunu dile getirerek, "Dünyada eşine rastlanmayan inançlı, kararlı ve çok iyi disiplin edilmiş Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği gazilerimiz, çelikten yapılmış birer kale konumundadır. Gaziler olarak onur ve gurur verici şekilde hatırlanmaktan dolayı oldukça mutluyuz." dedi.

Programın ardından Kaymakam Mustafa Ayvat ve beraberindekiler, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi, mezarlara çiçek konuldu.

Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler, Muharip Gaziler Havza Temsilciğine de ziyaret etti.

Ayvat, gazilerinin yaşayan onur abideleri olduklarını vurgulayarak, "Gazilerimiz bu vatan için kendilerinden geçmiş, vatan uğuruna yaralanmış ama gerektiğinde yeniden canlarını ortaya koymaktan çekinmemiş kahramanlardır. Şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Tüm şehit ve gazilerimizden Allah rahmet eylesin." dedi.

Belediye Başkanı İkiz ise tüm gazilerin gününü kutladı.

Etkinlikler kapsamında şehitler için Havza Müftülüğü tarafından Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile Kevser Camisi'nde mevlit okundu.

Törene Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen ile gaziler, oda başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.