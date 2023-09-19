Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kandemir mesajında, şehitleri minnetle anmak, gazileri hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman onurlandırmaları gerektiğini belirtti.

Kandemir, "Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış asker?ir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.