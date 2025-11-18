19. Dubai Havacılık Fuarı başladı: Çin'in C919 jetleri tanıtılıyor

DUBAİ, 18 Kasım (Xinhua) -- 19. Dubai Havacılık Fuarı pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Dubai World Central'da başladı. Bu yıl fuarda Çin'in yerli üretim C919 jet uçaklarından ikisi Ortadoğu'da ilk kez tanıtılıyor.

Organizatörler, "Gelecek Burada" temasıyla düzenlenen 5 günlük etkinlikte 440'ı ilk kez olmak üzere 1.500'den fazla katılımcının bir araya geldiğini söyledi. 17-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuarda ticari, askeri ve özel jetlerden insansız hava araçlarına (İHA) ve yeni nesil havacılık teknolojilerine kadar 200'den fazla hava aracı sergileniyor.

Bu yıl fuara Çin'den de yaklaşık 100 havacılık şirketi katılıyor. C919'un üreticisi olan Çin Ticari Uçak Şirketi fuarda bir C919, bir de C909 uçağını sergilerken, China Southern Havayolları ise fuarda bir başka C919'u sergiliyor. Çin Ticari Uçak Şirketi, Ortadoğu'da ilk kez sergilen C919'un fuar çerçevesinde uçuş gösterisini gerçekleştirdi.

Çin yapımı İHA'lar ve elektrikli dikey kalkış ve iniş hava araçları da fuarda büyük ilgi gördü.

Dünyanın önde gelen havacılık fuarlarından olan Dubai Havacılık Fuarı bu yılki yaklaşık 148.000 ticari katılımcıyla tarihindeki en büyük fuar olarak kayda geçmesi bekleniyor.