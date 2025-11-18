Haberler

19. Dubai Havacılık Fuarı başladı: Çin'in C919 jetleri tanıtılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu yıl 19. kez düzenlenen Dubai Havacılık Fuarı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başladı. Fuar, 'Gelecek Burada' temasıyla 440'tan fazla katılımcıyı bir araya getiriyor ve Çin'in yerli üretim C919 jetleri ilk kez Ortadoğu'da sergileniyor.

DUBAİ, 18 Kasım (Xinhua) -- 19. Dubai Havacılık Fuarı pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Dubai World Central'da başladı. Bu yıl fuarda Çin'in yerli üretim C919 jet uçaklarından ikisi Ortadoğu'da ilk kez tanıtılıyor.

Organizatörler, "Gelecek Burada" temasıyla düzenlenen 5 günlük etkinlikte 440'ı ilk kez olmak üzere 1.500'den fazla katılımcının bir araya geldiğini söyledi. 17-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuarda ticari, askeri ve özel jetlerden insansız hava araçlarına (İHA) ve yeni nesil havacılık teknolojilerine kadar 200'den fazla hava aracı sergileniyor.

Bu yıl fuara Çin'den de yaklaşık 100 havacılık şirketi katılıyor. C919'un üreticisi olan Çin Ticari Uçak Şirketi fuarda bir C919, bir de C909 uçağını sergilerken, China Southern Havayolları ise fuarda bir başka C919'u sergiliyor. Çin Ticari Uçak Şirketi, Ortadoğu'da ilk kez sergilen C919'un fuar çerçevesinde uçuş gösterisini gerçekleştirdi.

Çin yapımı İHA'lar ve elektrikli dikey kalkış ve iniş hava araçları da fuarda büyük ilgi gördü.

Dünyanın önde gelen havacılık fuarlarından olan Dubai Havacılık Fuarı bu yılki yaklaşık 148.000 ticari katılımcıyla tarihindeki en büyük fuar olarak kayda geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Sarıyer'de kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini öldürdü

Sarıyer'de kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.