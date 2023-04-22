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19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık son yolculuğuna uğurlandı

19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık son yolculuğuna uğurlandı

Güncel Haberler

19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık son yolculuğuna uğurlandı.

19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık son yolculuğuna uğurlandı.

Uyanık'ın cenaze namazı, Ahmet Efendi Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine Uyanık'ın ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve parti yetkilileri katıldı.

Mahmut Uyanık'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katılamadı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Diyarbakır Güncel Haberler

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