19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Vahran kentinde görkemli bir törenle başladı - Haberler

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19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Vahran kentinde görkemli bir törenle başladı

DailyMotion.com - Güncel
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19. Akdeniz Oyunları'nın başlangıç düdüğü, Cezayir'in Vahran (Oran) kentinde 25 Haziran'da çaldı.

19. Akdeniz Oyunları'nın başlangıç düdüğü, Cezayir'in Vahran (Oran) kentinde 25 Haziran'da çaldı.

Akdeniz bölgesindeki 26 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı çok sporlu etkinlik, Cezayir'in en büyük ikinci kenti Vahran'daki Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

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