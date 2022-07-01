19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Vahran kentinde görkemli bir törenle başladı
DailyMotion.com - Güncel
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19. Akdeniz Oyunları'nın başlangıç düdüğü, Cezayir'in Vahran (Oran) kentinde 25 Haziran'da çaldı.
19. Akdeniz Oyunları'nın başlangıç düdüğü, Cezayir'in Vahran (Oran) kentinde 25 Haziran'da çaldı.
Akdeniz bölgesindeki 26 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı çok sporlu etkinlik, Cezayir'in en büyük ikinci kenti Vahran'daki Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.
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