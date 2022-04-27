1800 rakıma "ağlayan gelin" yolculuğu

Muş'un yüksek kesimlerinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kentte 1800 rakımdaki Çizmeburun Vadisi'nde açan ters laleler, doğayı renklendirdi.

Baharda doğayı süsleyen laleleri görmek için bir kilometrelik patika yolu aşarak bölgeye ulaşan doğaseverler, ters laleyi kayıt altına aldı.

Doğaseverler, yaklaşık 3 hafta ömrü olan ters lalelerin koparılmaması istedi.

Doğaseverlerden Ceylan Güngör, gazetecilere, yaklaşık 20 günlük ömrü olan ters laleleri görmek için geldiklerini belirterek, "Bu yorgunluğa değdi çünkü çok güzel bir görüntü. Çok güzel fotoğraflar aldık" dedi.

Hasret Erim de Muş Ovası ile bütünleşen ters lalelerin kartpostallık görüntüler oluşturduğunu dile getirdi.