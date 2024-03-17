18 Yıl Sonra Ev Sahibi Olan Depremzede, 4 Ay İçinde Yaşayabildi

18 yıl sonra ev sahibi olan depremzede, 4 ay içinde yaşayabildi... Yaşam alanları olan konteyner kentte ramazan telaşı

Diyarbakırlı depremzede: "Evsiz kaldık, ama sahipsiz kalmadık. Yanımızda çok büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, kaldıkları konteyner kentte iftara hazırlık yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda konteyner kent kurulmuştu.

İçinde çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası ve yönetim ofisinin de yer aldığı alana 621 konteyner yerleştirilmişti. Burada yaklaşık olarak 2 bin 400 aile kalıp temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Aileler, ramazan ayını burada geçirerek iftara hazırlık yapıyor.

Eşi ve çocuklarıyla konteyner kentte kalan Seniha Aksoy, 18 yıl aradan sonra ev sahibi olduğunu, 4 ay içinde kaldıktan sonra asrın felaketinde kader, nasip deyip evinin hasar aldığını söyledi.

Evsiz kaldıklarını ama sahipsiz kalmadıklarını belirten Aksoy, yanlarında çok büyük bir devlet bulunduğunu, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu ifade etti.

"Rabbim, baki kılsın, devlet, her zaman 18 yaşındadır" ifadelerinde bulunan Aksoy, şöyle konuştu:

"Çadırkentte, yurtta, konteyner kentte hep bizimledir. Saç ekmeği yapıyorum. İlk ramazan ayımızdır. Bütün Müslüman alemine mübarek olsun. Tabi ev gibi değil, fakat çok şükür ki barınıyoruz. Dışarı da, sokak da değiliz. Rabbim, devletimden razı olsun. Buraya gönderilen yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını rica ediyorum. Bunu istiyoruz. ya herkese, ya da hiç kimseye. Herkese verilsin. Netice de burada olanlar, evsiz olduğu için burada."

Eşi ve çocuklarıyla konteyner kentte kalan Halime Bingöl ise, "Konteyner kentte kalıyoruz. Deprem olduktan sonra önce 5-6 ay yurtta kaldık. Sonra bizi buraya aldılar. Ramazan ayındayız, şimdi ise iftar yemeği hazırlıyorum" dedi.