18 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü İstanbul'da Yakalandı

18 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü İstanbul'da Yakalandı
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Nevşehir'de 8 yıldır aranan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2017'den beri aranan F.İ., çocuğunun annesi ile yapılan takibin ardından gözaltına alındı.

Nevşehir'de 8 yıldır aranan ve hakkında çeşitli suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme", "parada sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezası ile 2017'den bu yana aranan F.İ'nin (48) yakalanması için çalışma yürüttü.

Hükümlünün çocuğunun annesi olduğu belirlenen E.L.U'nun zaman zaman Nevşehir'den İstanbul'a gittiğini tespit eden ekipler, şüphe uyandırması nedeniyle kadını takibe aldı.

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının bayramda gittiği İstanbul'da, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin kapısında F.İ. tarafından karşılandığını tespit etti.

İş yeri çevresinde tertibat alan ekipler, takviye olarak çağrılan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle, iş yerine ortak operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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