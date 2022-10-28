18 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI Güncel Haberler HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Ç., Kayseri'de polis ekiplerince yakalandı. HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Ç., Kayseri'de polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Yenimahalle adresinde saklandığı belirlendi. Polis ekiplerince adrese operasyonda H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kayseri Hatay Güncel Haberler

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