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18 Yıl Hapis Yatan Şahıs 2 Ayda 5 Evi Soydu

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Çorum'da dolandırıcılıktan 18 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan G.S., 2 ay içinde 5 ayrı evden hırsızlık yaptı. Polis, şüpheliyi yolculuk yaptığı otobüste yakaladı ve yapılan aramada çok sayıda değerli eşya ele geçirildi.

ÇORUM'da dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan G.S. (37), 2 ayda 5 evi soydu. Polis ekipleri, şüpheliyi yolculuk yaptığı otobüste yakaladı.

Kale, Bahçelievler ve Gülabibey mahallelerinde 5 ayrı evden hırsızlık olayları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 22 günlük çalışmayla şüphelinin yaklaşık 2 ay önce, 18 yıl sonra cezaevinden çıkan G.S.'nin yaptığını tespit etti. Ekipler, Amasya'dan otobüsle Çorum'a geldiğini saptadığı şüpheliyi bölge trafik uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı.

G.S.'nin yapılan üst aramasında 11 bin 240 TL para ve evinde yapılan aramada ise çok sayıda saat, çanta, altın kolye, küpe, bileklik, telefon, tablet, televizyon, ütü, kadın iç çamaşırı, erkek takım elbisesi ve dürbün ele geçirildi.

Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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