18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K, polis ekiplerince yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıyı evinde gözaltına aldı. Zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında narkotik suçlardan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Z.K'yi teknik ve fiziki takibin ardından ilçe merkezindeki evinde gözaltına aldı.
Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel