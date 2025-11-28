18 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel