18 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.