18 Yaşından Küçük Çocuğun Otomobil Kullandığı Görüntüler Sosyal Medyada Yayılınca Polis Hareket Geçti
Avcılar'da 18 yaşından küçük bir çocuk, otomobil kullanırken görüntülendi. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.
AVCILAR'da 18 yaşından küçük bir çocuğun otomobil kullandığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Görüntüler, geçtiğimiz günlerde D-100 Karayolunun Esenyurt'taki Saadetdere Mahallesi'nde kaydedildi. Görüntülerde, 18 yaşından küçük bir çocuğun otomobili kullandığı, arka koltukta ise 2 çocuğun daha bulunduğu görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Görüntülerin O.Y. isimli kullanıcı tarafından yüklendiği belirlenirken, direksiyonu kullanan çocuğun rahat tavırları dikkat çekiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel