Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olan polis memurunun tahliye kararına itiraz

BEYOĞLU'nda "dur" ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Alper D.'nin tahliye kararına Yıldız'ın ailesi itiraz etti.

Kaptanpaşa Mahallesi, Yay Sokak'ta 11 Aralık 2022'de meydana gelen olayda evine dönen Zuhal Ebrar Yıldız, iki kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kalmıştı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet ederek, ölümüne neden olmuştu. Hakkında "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Alper D. geçtiğimiz hafta görülen duruşmada tahliye edilmişti.

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