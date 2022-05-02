18 yaşındaki kızları kaybolunca bayramları zehir oldu

Gözü yaşlı aile bayramlaşma programında emniyet müdürü ve milletvekilinden yardım istedi

Acılı aile: "Kızımın hayatından endişe ediyoruz"

SAKARYA - Sakarya'da yaşayan ve yaklaşık 1 hafta önce kaybolan 18 yaşındaki kızlarından hiçbir alamayan acılı aile, bayramlaşma programında emniyet müdürü ve milletvekilinden gözü yaşlı şekilde yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Erenler'de yaşayan ve evinden çıkarak taksiye binen 18 yaşındaki Dilek Varol'dan 26 Nisan Salı gününden beri haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan acılı aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden anne Züleyha ile baba Soner Varol, Adapazarı'nda düzenlen bayramlaşma programına gelerek AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'dan yardım istedi. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aileyi dinleyen Atabek ve Kaya, iletişim bilgilerini alarak kızlarını bulacaklarını söyledi.

"Kızımın hayatından endişe ediyoruz"

Baba Soner Varol, "26 Nisan'da kızımız kaçırıldı, bir daha kendisinden haber alamıyoruz. İnşallah kızımızı buluruz. Bu bayramı bayram gibi geçirmeyi temenni ettik ama maalesef olmadı. Şüphelendiğimiz biri var ve çocuğun sosyal medya hesabına baktığımızda garip şeyler görüyoruz ve kızımızı dağa kaçırmasından korkuyoruz" ifadelerini kullanırken gözü yaşlı anne Züleyha Varol ise, "Kızım Dilek'ten 26 Nisan'dan beri haber alamıyoruz. Görenlerin Allah rızası için bize haber vermesini rica ediyoruz. Bu bayramı bayram gibi bize yaşatsınlar. Kızımın hayatından endişe ediyoruz, eğer kızımız bizi görebiliyorsa bize haber versin lütfen" şeklinde konuştu.