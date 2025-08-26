18 Yaşındaki Dansçı Ahmed, Kurşunla Hayatını Kaybetme Eşiğine Geldi

Filistin halk oyunları (debke) grubunda dansçı olan ve danslarıyla insanları coşturan 18 yaşındaki Ahmed Ebu Hayr, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Kavşağı yakınlarında kurulu sözde yardım dağıtım noktasında yediği kurşunla yatağa bağımlı bir insan haline geldi.

İsrail ordusu, Filistinliler tarafından "ölüm tuzakları" olarak adlandırılan sözde yardım dağıtım noktalarına gelenleri hedef almayı sürdürüyor. Gazze'de 27 Mayıs'tan beri yardım alabilmek için bu noktalara giden 2 bin 140 Filistinli, bunu hayatıyla ödedi. 15 bin 737 Filistinli de çoğu hayatları boyunca sağlık sorunu yaşayacak şekilde yaralandı.

İsrail'in yardım dağıtım noktalarında hayattan kopardığı ya da hayatını kararttığı binlerce Filistinliden biri de debke grubu dansçısı Ahmed oldu.

Eskiden debke oyunundaki ustalığı ile sahnelerin tozunu attıran ve insanları coşturan henüz 18 yaşındaki Ahmed, artık hastane yatağında konuşmadan ve hareketsiz bir şekilde yatıyor. Ahmed, tedavisi gerektiği şekilde yapılamadığı gibi İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle de yeterli besine ulaşamıyor.

Başından vuruldu, sağ tarafı felç oldu

Ahmed'in babası İyad Ebu Hayr, oğlunun, Netzarim'deki yardım dağıtım noktasına yiyecek almaya gittiğini ama İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından vurulduğunu söyledi.

Baba, "Kurşun, başının sol tarafına saplanıp kaldı ve şarapneller kafatasının içindeki kemikleri parçaladı, bu da iç kanamaya neden oldu. Yoğun bakıma alındı. Sonrasında konuşma yetisini kaybetti ve sağ tarafı felç oldu." diyerek Ahmed'in geçirdiği süreci özetledi.

Yetersiz beslenme nedeniyle iskelete döndü

Filistinli baba, oğlunun, aldığı yaranın haricinde bir de yetersiz beslenme sorunu yaşadığını aktardı.

Gazze Şeridi'nde et, yumurta gibi proteinli gıdaların bulunamadığını ve bunun da Ahmed'in sağlığını çok etkilediğini anlatan acılı baba, "50 günde yaklaşık 8 kilo kaybetti. Çarşı pazarda yiyecek bulunmuyor. Yemek bulamadığı için adeta iskelete döndü." dedi.

Tüm hayalleri suya düştü, bambaşka bir insana dönüştü

Yetenekli ve azimli bir çocuk olan Ahmed'in "Şems el-Kerame" halk oyunu ekibinin lideri olduğunu söyleyen İyad Ebu Hayr, oğlunun hep eğitimini yurt dışında tamamlamak istediğini ancak tüm hayallerinin artık suya düştüğünü dile getirdi.

Oğlunun Refah'ta geniş bir çevresi ve iyi ilişkileri olduğunu, futbolda, sporda ve Filistin halk oyunlarında çok büyük hedefleri bulunduğunu anlatan Filistinli baba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ahmed çok değişti. Geleceğe dair hedefleri olan azimli, kendini kanıtlamak isteyen bir çocukken, yatağa bağımlı, hareket edemeyen biri haline geldi."