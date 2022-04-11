18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Haberler

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18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

AA - Mehmet Özcan - Güncel
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18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Tayvan'a 8-3 mağlup oldu.

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Tayvan'a 8-3 mağlup oldu.

Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Tayvan, karşılaşmadan 5 farkla galip ayrıldı.

Grupta günün diğer maçlarında İsrail, Meksika'yı 4-3 ve İzlanda da Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

İlk maçlar sonunda Tayvan liderliğe yükselirken, Türkiye son sırada kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını yarın saat 20.30'da Belçika ile oynayacak.

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

AA / Mehmet Özcan - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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