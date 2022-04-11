18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Tayvan'a 8-3 mağlup oldu.

Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Tayvan, karşılaşmadan 5 farkla galip ayrıldı.

Grupta günün diğer maçlarında İsrail, Meksika'yı 4-3 ve İzlanda da Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

İlk maçlar sonunda Tayvan liderliğe yükselirken, Türkiye son sırada kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını yarın saat 20.30'da Belçika ile oynayacak.