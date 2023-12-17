18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Antalya'da Başladı

Dünyadaki İşçi Filmleri Festivalleri ortak ağıyla hareket eden ve her yıl 1 Mayıs’ta yola çıkarak çeşitli illerde halkla buluşan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin Antalya ayağı düzenlenen galayla başladı. Altın Portakal’da "Kanun Hükmü" filmi yasaklanan Nejla Demirci de İşçi Festivali’ne katıldı.

Dünyadaki İşçi Filmleri Festivalleri ortak ağıyla hareket eden ve her yıl 1 Mayıs'ta yola çıkarak çeşitli illerde halkla buluşan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Antalya ayağı düzenlenen galayla başladı. Altın Portakal'da "Kanun Hükmü" filmi yasaklanan Nejla Demirci de İşçi Festivali'ne katıldı.

DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği, KESK Antalya Şubeler Platformu, Antalya Tabip Odası (ATO) ve Antalya Halkevi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Antalya ayağının açılışı Konyaaltı Cemevi salonunda dün akşam yapıldı.

Antalya festival komitesi adına konuşan Dr. Ulaş Yılmaz, Antalya'da 16-26 Aralık arasında izleyicisiyle buluşacak filmler, belgeseller ile 10 gün boyunca sanatın konuşulacağını söyleyerek şöyle devam etti:

"Antalya Altın Portakal Film Festivali, estirilen korku ikliminin somut bir örneği olarak programdaki 'Kanun Hükmü' filmi nedeniyle tarihinde ikinci kez iptal edilmiştir. Devlet-yerel yönetim ve büyük sermaye destekli bu tür etkinliklerin yaratılan korku ikliminde nasıl da kırılgan olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu durumda, sanatın özgürleştirici rolü yönünde bu tür bağımsız, belli bir kaygısı olan, sponsorsuz ve gönüllü festivalleri daha önemli hale geliyor."

Açılış konuşmasının ardından Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşılaşan ve evlerini koruma mücadelesi başlatan Kızılarık halkı, Altın Portakal'da yasaklanan "Kanun Hükmü" belgesel filminin yönetmeni Nejla Demirci ve Kumluca Belediyesi işçilerine plaketler verildi.

KADINLAR SUSMAYACAK

Feminist gece yürüyüşünde geçen yıl Antalya'da 40 kadının gözaltına alınması sırasında öne çıkan, 6 Şubat depremi sonrası önemli dayanışma örneği gösteren, şiddete ve sömürüye karşı mücadeleleri nedeniyle Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'na plaket verildi.

EVLERİNDEN ATILMAMA MÜCADELESİ

Barınma hakları için mücadele eden Kızılarık halkına da mücadelelerine destek olmak üzere bir plaket verildi. Alkışlarla sahneye çıkan Kızılarıklılar adına konuşan Engin Akbaba, "Evlerimiz, bahçelerimiz 60 yıl süren dava sonucunda Sadrazam Kuyucu Muratpaşa Abdüsselam Vakfı adına tescil edildi. 150 yıllık yaşam alanlarımız elimizden alınmak; kültürümüz, tarihimiz, geçmişimiz yok edilmek isteniyor" dedi. Kızılarık halkına plaketi DİSK Genel İş Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük verdi.

NEJLA DEMİRCİ: FİLMLERİN BİR YOLCULUĞU VARDI, O YOLCULUK SEKTEYE UĞRADI

Altın Portakal'da yasaklanan "Kanun Hükmü" belgesel filminin yönetmeni Nejla Demirci'ye de sansüre karşı yürüttüğü mücadele ve dayanışma için bir plaket verildi. Kendisi de bir KHK'li olan Antalya Tabip Odası (ATO) yöneticisi Dr. Cumhur İzgi tarafından sunulan plaketi alan Demirci şunları söyledi:

"Merhaba, Antalya'dayım. Buraya gelmek için çok uğraştık. Tıpkı 7 yıl boyunca işleri elinden alınan, KHK ile işlerinden atılan insanlar gibi ben de 'festivalimi isterim' diye tutturdum. Çünkü aslında festivaller bizlerin, yani sinema emekçilerinin ve izleyicilerin kültür alanlarıdır. Oralar hiç kimsenin koltuğuna, hiçbir siyasi erkin iki dudağının arasına bırakılmayacak kadar emek harcanmış yerlerdir. İşçi Filmleri Festivali 18 yaşında. Bu alanı sinema emekçisi ve seyirci için 18 defa, 18 yıl boyunca özgür kıldı. Bu, bu toplumlarda gerçekten zor bir şey. Ama ulaşamayacağımız bir şey değil. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Bana bu nezaketinizi de bir sorumluluk olarak kabul ediyorum. Buranın kıymetini bilen bir sinema emekçisiyim."

Nejla Demirci, şimdilik Antalya'da galaya katıldığını ve sansürle ilgili sohbet edeceğini, filmi içinse Altın Portakal yönetimiyle yasal mücadeleye girdiğini anlattı. Demirci, "Bizim temel motivasyonumuz yüreğimizde hissettiğimiz acıyı seyircinin karşısına çıkarmaktır. Orada aslında biz iyileşiriz. Ben de bunu iple çekiyorum. Filmin yolculuğu için bir strateji yaptık" diye konuştu.

"Kanun Hükmünde" filminin Türkiye başlangıcını tarihin denk gelmesiyle Antalya film festivaliyle yapmayı düşündüklerini belirten yönetmen Demirci, "Biliyorsunuz hikayeyi. Böyle sonuçlandıktan sonra dava açtım. Çünkü yaşadığımız şey tamamen hukuksuz" dedi. Bunun Antalya halkına, sinema emekçilerine bir saygısızlık olduğunu dile getiren Nejla Demirci, "28 tane film geri çekildi. Sinema, ekonomisi olan bir iş. O genç arkadaşlarımızın bir sürü hayalleri vardı. Filmlerinin bir yolculuğu vardı; buradan başlayacak bir yolculuktu ve o yolculuk sekteye uğradı" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in festivali yeniden yapacağını açıkladığına işaret eden Nejla Demirci, "Mesele festivalde nasıl boyun eğmek ya da eğmemek meselesiydi. Kanun Hükmü'nü göstermeyi çok istiyorum. 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor çünkü. Ama orada bizim bir diğer mücadelemiz var. Filmin gösterimiyle ilgili biraz zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

KISA FİLM GÖSTERİMİ VE MÜZİK DİNLETİSİ

Gecede plaketlerin sunulmasının ardından "Navnişan", "Don Don Kurşunu" adlı kısa filmler ile Rus yapım "Yaşam Ücreti" animasyonu gösterildi. Açılış gecesi Eda Dere, Deniz Tanrıverdi ve Hekimhan Hekimoğlu müzik dinletisiyle sona erdi.

10 GÜN SÜRECEK

18'nci Uluslararası İşçi Filmleri Festival kapsamında, 10 gün boyunca Antalya'da ücretsiz film gösterimleri ve paneller yapılacak. 26 Aralık'a kadar devam edecek festivalde dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den ezilenlerin, sömürülenlerin, direnenlerin öykülerini anlatan 100'e yakın uzun metrajlı ve kısa filmler ile belgeseller seyircinin karşısına çıkacak. Filmler sendikalar, kitle örgütleri binaları ile bazı kuruluşlarda gösterilecek.

Festival kapsamında 24 Aralık'ta ise DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar'ın katılımıyla ile önümüzdeki dönemin işçi hareketini ele alan bir panel yapılacak.