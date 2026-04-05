"1001 Belgesel Film Festivali" Kapsamında 'Açık Kapı' Çalıştayı Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'deki belgesel film festivallerinin durumu ve sorunları ele alındı.

(ANKARA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından düzenlenen 18. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Kapı" çalıştayı düzenlendi.

BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Galatasaray Üniversitesi Kültürel Dokümantasyon Merkezi işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, Şişhane Bilim Beyoğlu'nda yapıldı.

Değerlendirme toplantısında, Türkiye'de düzenlenen belgesel film festivallerinin mevcut durumu ve sorun alanları masaya yatırıldı.

Çalıştay, Galatasaray Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Murad Özdemir ile İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlkay Nişancı koordinatörlüğünde yapıldı.

Katılımcılar, Türkiye'de belgesel film festivallerine yön veren estetik, politik ve kurumsal dinamikleri analiz ederek, belgesel ekosistemindeki sorunları görünür kılmaya yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Belgesel sinema alanındaki farklı paydaşları bir araya getiren çalıştayın, Türkiye'de belgesel alanında yapılacak yeni çalışmalar için önemli bir başlangıç noktası oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
