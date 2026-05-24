Türkiye ile 17 ülkeden, Somaliland'in Kudüs'te "büyükelçilik" açma yönündeki adımına ilişkin ortak açıklama Açıklaması

Türkiye ve 17 ülkenin dışişleri bakanları, Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimini uluslararası hukuka aykırı bularak kınadı. Açıklamada, bu adımın Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal ettiği ve Somali'nin toprak bütünlüğüne zarar verdiği belirtildi.

Türkiye, Cibuti, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Moritanya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Cezayir, Bangladeş ve Kuveyt Dışişleri Bakanları, Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir "büyükelçilik" açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınadı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Filistin Devleti, Katar Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Katar Devleti, Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir 'büyükelçilik' açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınamaktadır."

Bu adımın, uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası kararların açık bir ihlali olduğu, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün doğrudan ihlalini teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanları ayrıca, işgal altındaki Kudüs'te hukuka aykırı bir durumu derinleştirmeyi amaçlayan ya da uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı herhangi bir yapıya veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı hedefleyen her türlü tek taraflı adımı kesin bir dille reddettiklerini yinelemektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bakanların, Doğu Kudüs'ün 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu, hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin hükümsüz olduğunu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını tekrarladıkları; ayrıca Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan tam desteklerini ve Somali'nin toprak bütünlüğüne halel getiren veya egemenliğini ihlal eden tüm tek taraflı girişimleri kesin bir şekilde reddettikleri vurgulandı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
