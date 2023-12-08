18'nci Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Antalya'da Başlıyor

18'nci Uluslararası İşçi Filmleri Festivali; 16-26 Aralık'ta, Antalya'da başlıyor. "Sponsorsuz, Yarışmasız, Ücretsiz, Alternatif bir Festival" sloganıyla yola çıkan Uluslararası İşçi filmleri Festivali, izleyicisiyle ücretsiz buluşacak.

18'nci Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 16-26 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya'da ücretsiz düzenlenecek. "Sponsorsuz, Yarışmasız, Ücretsiz, Alternatif bir Festival" sloganıyla yola çıkan festivalde, 100'e yakın uzun metrajlı filmler, kısa filmler ve belgeseller gösterime sunulacak. Festivalin açılışı 16 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Konyaaltı Cemevi Korkmaz Tedik Salonu'nda yapılacak.

DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği, KESK Antalya Şubeler Platformu, Antalya Tabip Odası ve Antalya Halkevi'nin desteğiyle düzenlenen İşçi Filmleri Festivaline ilişkin dün yapılan ortak basın toplantısında şu bilgiler verildi:

"SİNEMA SALONLARI TEKELİNE KARŞI, ALTERNATİF VE ÜCRETSİZ GÖSTERİMLER YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"18 yıldır çeşitli illerden geçerek yolculuğunu sürdürüyor. 2006 yılında 'Üretin Gösterelim' dedik ve ardından yıllardır, dünyadaki İşçi Filmleri Festivallerinin ortak ağıyla ürettiklerinizi gösteriyoruz. Ana akım sinema salonları tekeline karşı, alternatif ve ücretsiz gösterimler yapmaya ve ana akım sinema salonlarında yer bulamamış filmleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyoruz.

İşçi Filmleri Festivali için çalışan, emek veren herkes gönüllüdür. Festivalin düzenlendiği her ilde bu gönüllülerden oluşan bir festival komitesi var. Festival komiteleri, sinemayı seven, sinemanın bir farkındalık ve toplumsal hafıza aracı olduğunu düşünen ve bu amaçla emeğini ortaya koyan insanlardan oluşuyor. Bu komitelerden birinde yer almak için İşçi Filmleri Festivali gönüllüsü olmak yeterli.

Bu yıl yine dünyanın çeşitli ülkelerinden ve bizden ezilenlerin, sömürülenlerin, direnenlerin öykülerini anlatan 100'e yakın uzun metrajlı ya da kısa filmlerin yanı sıra belgeseller ile de seyircinin karşısında olacağız.

Açılış gecemizde, gelenek olduğu üzere kentimizdeki emek, özgürlük, doğa ve kent savunularında özellikle son bir yılda emeği geçmiş olan dostlarımıza, mücadelelere verdiğimiz bir plaket töreni olacak. Açılışımızda 'Kanun Hükmü' belgeseli yapmaya başladığı ilk günden itibaren baskılara uğrayan, engellenmeye çalışılan, Altın Portakal Film Festivali'nde iktidarın da baskılarının sonucu belgeseli yasaklanan yönetmen Nejla Demirci aramızda olacak. Gala gecemizde, Navnişan (Adres), Don Don Kurşunu, Living Wage (Yasam Ücreti) filmleri seyirciyle buluşacak. Gecemizde ayrıca Eda Dere, Deniz Tanrıverdi ve Hekimhan Hekimoğlu'nun müzik dinletisi yer alacak.

Ülkemizde son yıllarda çok sayıda festival ve film yasaklandı. Bir replik umut verir, umut yayılır. Bir sahne yüzümüzü güldürür, mutluluk yayılır. Bir müzik hüznünü içimizde tuttuğumuz acılara dokunur, acılar yayılır. Sanat iyileştirir. Bir gerçekle yüzleştirir, yalanın mumu söner. O yüzdendir ki diktatörlüklerde festivaller yasaklanır, müzik engellenir, kitaplar yakılır. Sanatın değiştirici/ dönüştürücü gücüne inanan festival ekibi olarak eşitliğin, adaletin, barışın sesini ve yükselen hakikati gösteren pek çok yapımı seçtik ve sizlerle buluşturuyoruz."