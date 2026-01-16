Öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül 2025'te başlayan birinci dönemi bugün sona erdi.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıflara karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi.

"Emeğimin karşılığını aldım"

Sincan Orhangazi Ortaokulunda birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende, öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.

Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Fatma Sena Tarhan, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Emeğimin karşılığını aldım. Sınav günleri çok çalışmıştım. Tatilde test çözmek, sporla alakalı etkinlikler yapmak istiyorum." dedi.

Karnesinin beklediği gibi güzel geldiğini belirten ortaokul 5. sınıf öğrencisi Eymen Oğuz, öğretmenlerine teşekkür etti.

İkinci dönem 2 Şubat'ta başlayacak

İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, 16-20 Mart'ta ise ikinci dönemin ara tatili olacak.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.