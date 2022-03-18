18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde Çanakkale 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü kutlandı.

Gölbaşı ilçe Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması ile program sona erdi.

Programa Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Sivil Toplum Örgütleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kahta ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Selami Korkutata ile Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer Kaman anıta çelenk sundu.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti.

Etkinlikte Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazif Kaplan'ın oğlu, Emir Kaplan da bir konuşma yaptı.