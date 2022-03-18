Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
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Son dakika haberleri: Midyat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Midyat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Milli İrade İlkokulu/Ortaokulunda düzenlenen programda da şiirler okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, davetlilere üzüm hoşafı ikram edildi.
Törene, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Vekili Hasan Özemen, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, şehit aileleri ve gaziler katıldı.