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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için mesaj yayımladı

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, vatan ve bağımsızlık aşkıyla tarihe altın harflerle nakşedilen destansı mücadelenin 109. yıldönümünü idrak etmenin onurunu ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerin "Şehitler Günü"nü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Uğruna çok ağır bedeller ödenerek yüzbinlerce şehit ve gazinin kanlarıyla kazanılmış Çanakkale Zaferi'nin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık abidesidir. Milletimiz, kendi şehitlerine gösterdiği özeni ve ilgiyi, bu savaşta ölen yabancı askerlere de göstermiştir. Şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacak, bayrağımız sonsuza dek dalgalanacaktır. Zaferin 109. yıldönümü vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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