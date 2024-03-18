İslahiye'de Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İslahiye Kaymakamlığı Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İslahiye Şehitliği ziyaret edildi.

Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam edilen törende Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 106. Topçu Alay Komutanlığından askeri personel, günün anlam ve önemine dair konuşmasını yaptı.

Öğrenciler tarafından şiir okunması ve tiyatro gösterisinin ardından program sona erdi.???????

Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Kadir Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Belediye Başkan vekili Ahmet Aslan, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.